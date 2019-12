Stadyard AS skal bygge for Skår Senior

Nyhende

Som vi omtala tidlegare i år har Skår Senior AS bestemt seg for å bygge ein ny "Skår Senior". No er det klart at det blir Måløy-bedrifta Stadyard AS som skal bygge kystsnurparen. Den nye båten blir i ei pressemelding søndag omtala som eit topp moderne nyutvikla kombinert ringnot og pelagisk trålarfartøy. Det er Herøy-bedrifta Marin Teknikk som står for designet.

– Det nye kombinerte ringnot og trålar fartøyet, med design type MT1120, blir ca. 48,3 meter langt og 12 meter breidt. Det er designet i hht. reiarlagets ønskjer, og vil bli utrustet med topp moderne snurpe- og trålutstyr, samt 500m3 RSW lastetanker og vacuum system for mest mogleg skånsom behandling av fisken. Det forberedes også for ein mindre fabrikk til prosessering av fisk. Fartøyet byggast med komfortabel innreiing for ti personar og lett is-klasse. Dette blir bygg nummer 46 ved Stadyard AS, heiter det i pressemeldinga.

Skrog og fremdriftssystem vil bli optimalisert for lågt brennoljeforbruk og låge utslepp til miljøet. Nye Skår Senior blir bygd for fiske etter sild, makrell og lodde i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, og fokus er å ivareta fangsten og å oppnå best mogleg kvalitet.

– Ei anerkjenning for det lokale samarbeidet

Det blir fleire lokale leverandørar som får nyte godt av kontrakten med utstyrsleveransar til fartøyet. Mellom anna vil Brunvoll Volda levere framdriftsystem, og MMC First Process levere RSW system og fiskehandteringsutstyr.

Kontrakten er ei anerkjenning for det lokale samarbeidet mellom dei ulike leverandørane i den maritime klynga på nordvestlandet. Stadyard har lang og god erfaring med å bygge fiskebåtar og ser på dette som eit nytt, spennande oppdrag for eit oppegåande reiarlag, står det vidare.

For Marin Teknikk er dette ein ny og interessant marknad og styrker Marin Teknikk sin posisjon for design av fiskefartøy.

– Vi er svært tilfredse og takknemlege med å lande slike avtalar som sikrar arbeidsplassar på Stadyard, Marin Teknikk og elles med våre andre faste og svært dyktige lokale underleverandørar, samt skape aktivitet elles rundt om i det maritime miljøet i Norge. Det er også spennande og givande å få jobbe tett saman med dyktige reiarar i regionen, seier Agnar Lyng i Stadyard i pressemeldinga.

Skår Senior AS er eigd av søskena Roy Skår og Janita Skår som saman eig 90 prosent i reiarlaget, samt søskenbarnet Jan-Arve Drabløs som eig 10 prosent i reiarlaget frå Kvalsvika.

Nye Skår Senior vil erstatte MS Jøkul, som tidlegare i år vart seld til Midsund-baserte Nybonia Hav AS.