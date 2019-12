Rorbuer og naust i Dragsund

Nyhende

Sporstøl Eigedom As er no klar med reguleringsplanen som er utarbeidt for ny bruk av industriområdet tett opp til Dragsundbrua. Der det tidlegare har vore bilverkstad og parkering, er det planlagt eit fritids og rekreasjonsområde med naust og rorbuer, i kombinasjon med flytebrygger og båtopptrekk.