Offentleg armod til å ta og føle på

Nyhende

Neste år vil endå fleire i Møre og Romsdal kjenne på kroppen – eller sjela om du vil – kva offentleg armod fører til. Skulen eller linja barnet eller ungdomen skal ta, blir der kanskje ikkje lenger. Det blir dyrare for dei som pendlar når Autopass kjem på dei fleste ferjestrekningar. På sikt blir også tannlegekontoret i kommunen din borte. Kva blir det neste? Legekontoret? Nærbutikken? Omsorgsheimen?

Opp gjennom åra er massevis av funksjonar sentraliserte, eller effektiviserte, som dei som står bak gjerne likar å kalle det. Sakte, men sikkert vert utkantbygder og distriktskommunar fråtekne det eine tilbodet etter det andre.

«– Det er for dyrt.». «– Dei små klarer ikkje å levere god nok kvalitet.». «– Tenk stort. Det gir fordelar.»

Slik kan ein halde fram. Det finst mange slags mantra. Slike utsegner er berre grunnlause påstandar og illusjonar om at alt er så mykje betre, berre det blir størst mogleg, slik at kronene per hovud går ned.

«– De kan ta til med kompiskøyring.». «– Du kan ta bussen».

... seier ein slipskledd mann i Molde og pressar fram eit smil. Det er berre nokre små haker: For dei aller fleste er det praktisk umogleg å drive med kompiskøyring til og frå jobb. Og ...: Det går som regel ingen buss. Det går kanskje ei ferje, om batteriet er lada opp. Men det går eit fråflyttingstog. I stadig større fart. Med fleire og fleire passasjerar. Toget går og går, til hemningslaus applaus frå politiske parti. Parti av alle fargar og med alle slags profilar og slagord. Toget sin endestasjon er den store byen. Når du kjem dit, skikkar deg vel, og sjølvsagt betalar rikeleg med skatt, då kostar du lite.

Det er eit distriktsopprør i emning. Eit gryande opprør som burde ha vore igangsett for lengst. Klarar det å seinke toget?