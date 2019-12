Fjord1-sjefen: – Ei anerkjenning

Nyhende

Dette skjedde etter at Havila sikra finansiering av oppkjøpet av eit fond som Vision Ridge Partners står bak. I ei børsmelding vert det opplyst at dei to aktørane vil samarbeide om å utvikle Fjord1 til å verte eit integrert transport- og reiselivsselskap. Dei vurderer også å leggje Havila Kystruten inn under Fjord1. Samla vil Havila og Vision Ridge Partners eige 70,35 millionar aksjar, og dermed kontrollere 70,35 prosent av Fjord1.