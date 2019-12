Per Sævik og familien har tatt kontroll i Fjord1

Nyhende

Dette går fram i ei børsmelding måndag morgon frå Fjord1 ASA. Prislappen på kvar aksje var 45 kroner. Med dette kjøpet kontrollerer Havila no 66,5 millionar aksjar i Fjord1, eller 66,5 prosent om de vil. Dette gir Per Sævik og familien stor kontroll i selskapet.

Finansieringa av oppkjøpet kjem av eit fond som Vision Ridge Partners står bak. Slår vi saman deira aksjar med Havila sine sit dei to på 70,35 millionar aksjar (70,35 prosent) av Fjord1. I børsmeldinga står det nemleg at dei to aktørane har som intensjon å samarbeide om den vidare utviklinga med Fjord1. Dei vil at selskapet skal bli eit integrert transport- og reiselivsselskap. I tillegg vurderer dei å leggje Havila Kystruten inn under Fjord1, heiter det i slutten av børsmeldinga.