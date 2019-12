Stor kontrakt til Evotec

Nyhende

Fartøyet det her er snakk om skal byggjast hos det Spanske verftet Zamakona utanfor Bilbao. Evotec sin leveranse omfattar alle vinsjar for pelagisk tråling, ringnot og fortøying. Utstyret er 100 % elektrisk, med moderne elektrisk drivline som skal sikre miljøvennleg fiskeri gjennom redusert energibruk og regenerering ved bruk, skriv Evotec i ei pressemelding. Løysingane er utvikla gjennom ein tett dialog mellom Salt Ship Design, Henning Kjeldsen og Evotec, og er designa for både pelagisk tråling og ringnot.

Vidare heiter det at Gitte Henning vil få ny og moderne motorteknologi med motorar basert på SRPM-teknologien. Dei er væskekjølte og designa for å fungere under tøffe forhold. Dei elektriske SRPM-motorane har mindre dimensjonar, lettare vekt og høgare effektivitet enn andre permanent magnet motorar (PM).

– Eit strategisk satsingsområde

Håkon Woldsund, Salssjef Fiskeri i Evotec, er stolt over å bli valt som leverandør, og ser fram til vidare samarbeid med reiar, designar og verft.

– Vi er audmjuke over å bli valt av reiaren Henning Kjeldsen. Dette er ein kunde vi verkeleg ser fram til å arbeide med. Fiskeri er eit strategisk satsingsområde for Evotec, og kontrakten stadfester at vi har det som skal til for å lukkast, seier har og held fram:

– Vi leverer verdas mest kompakte vinsjeløysingar og i tillegg har våre løysingar store vektfordelar som gjer at dei kan ta om bord meir fangst; og dette vil våre kundar sjå igjen direkte på botnlinja.

Evotec skal levere alt utstyret til Zamakona skipsverft i Spania i løpet av fyrste halvår 2021.