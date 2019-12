Nyhende

Dette gjeld i alle fall strekninga mellom Leine og Runde, der vi har fått inn tips om mykje rot i vegbana. Ein av dei som tipsar, Nina Renate Røyset, er ein engasjert strandryddar. Ho blei svært provosert over å sjå mange velta dunkar på veg til jobb. Ho stoppa opp og rydda dei verste områda sjølv.

– Eg vil oppmode folk om å sikre dunkane sine betre, for å ikkje snakke om plastsekkane. Det burde ikkje vere nytt for folk at ein bør tilpasse seg vêr og vind her ute. No er det mykje bos som endar opp som marin forsøpling, og det er rett og slett ikkje greitt, seier ho i ein kommentar til Vestlandsnytt.

Ho håper også at folk tek turen ut for å sjekke at dunkane deira står godt i morgontimane, og eventuelt ryddar opp om det trengst.