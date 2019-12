Vil ha konsekvensutgreiing i Tjørvåg

Nyhende

Fylkesmannen vil at det skal gjerast ei utgreiing av konsekvensane med å bygge fritidsbustader i Tjørvåg i området som i kommuneplanen er avsett til naust. Etter fylkesmannen si vurdering, er det svært stor skilnad på konsekvensane for ålmenta om området blir bygd ut med naust eller fritidsbustader. Fylkesmannen viser til at fritidsbustader privatiserer strandsona i ein heilt annan grad enn naust gjer.