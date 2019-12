Adventsbrevet

Nyhende

Bodskapen er at dei vil auke alderspensjonen min frå 1. januar 2020. Ei ekte gladsak med andre ord, og eg skunda meg for å finne ut meir. Hoppsann, eg får heile fire kroner meir i månaden i pensjon i 2020 enn i 2019. Hurra for velferdsstaten som har slik omsut for oss som bygde landet. Det er i alle fall det politikarane seier at vi har gjort, når det er valkamp.