Uaktuelt med indeksregulering

Nyhende

Då Herøy kommune var klare for å signere avtalen om kjøp av den 65.700 kvadratmeter store tomta til Erling Johann Dragsund i Myrvåg, hevda Dragsund at indeksjustering var ein del av avtalen mellom partane. Kommunen hevda på si side at tomteprisen var avtalt til å vere 5.440.000 kroner.