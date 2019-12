Proton får kjøpe industriareal på Mjølstaneset

Nyhende

Formannskapet gir Proton AS løyve til å kjøpe meir industriareal på Mjølstaneset, slik at dei har moglegheit for å utvide verksemda. Proton må betale 348 kroner per kvadratmeter om dei vel å nytte seg av løyvet. Det aktuelle arealet er på 314 kvadratmeter, noko som vil gi ein totalsum på 109.271 kroner. Vedtaket står ved lag i seks månader.