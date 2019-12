Urimeleg dobbelstraff for Ahmed

Nyhende

Utforkøyringa fann stad på fylkesveg 60, like sør for Myrvågkrysset. Det var så glatt denne morgonen at ei rekkje bilistar i fylket køyrde av vegen. Politiet gjekk sjølv ut og åtvara mot «såpeglatt veg», og at Vegtrafikksentralen var varsla i tilfellet der Ahmed var uheldig.

Underteikna skal ikkje vurdere om Ahmed skal ha bot eller ikkje. Men i tilfelle det er korrekt, må ein samstundes gå ut ifrå at alle utforkøyringar av liknande karakter, og under dei same forholda, må bøteleggast. Og skjer det? Det er faktisk eit ope spørsmål.

Så kom neste overrasking for flyktningen frå Syria. Førelegget – bota om du vil – fører til at UDI sine reglar kjem inn i bildet. Med ei subsidiær fengselsstraff på 10 dagar for utforkøyringa heiter det nemleg at vedkomande automatisk får to års karenstid for å få permanent opphaldsløyve eller statsborgarskap.

Dette vil føre til ei urimeleg dobbelstraff. Her blir altså ei temmeleg uskuldig utforkøyring rekna på linje med til dømes eit tilfelle av tjuveri eller veskenapping, altså rein kriminalitet.

Som om ikkje dette var nok, presterer også politimeisteren i Møre og Romsdal å skrive til Ahmed at viss bota blir vedteken, kan det også føre til utvising. Om dette er «standardinnhald» i eit brev til utlendingar, er inga orsaking. Det er ein merkeleg form for skremmetaktikk.

Politiet og UDI bør sjå nærare på denne saka. Det er ei interessant prinsippsak som dessverre har råka ein flyktningfamilie på uverdig vis.