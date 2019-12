Mange vil leige ut til kunnskapsparken

Nyhende

Herøy kommune har fått mykje å velje i når det gjeld å skaffe nye lokale til kunnskapsparken og den nye Havlandet-organisasjonen etter at dagens lokale i Holmsild brygge er sagt opp. Til no har fire-fem huseigarar i Fosnavåg sentrum sett fram tilbod om aktuelle lokale. Dei to siste tilbydarane er Jan Ytrehorn (Eurosko) og Tor Igesund (Holmegard).