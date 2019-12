Ber om finansieringshjelp for å bygge Instagram-toalett

Nyhende

Det vart ein livleg, men like fullt konstruktiv, debatt, då formannskapet måtte ta stilling til skisseforslaget for det nye toalettet i Goksøyra. Fleire av dei folkevalde måtte innrømme at dei fekk litt sjokk første gangen dei såg forslaget, men dei fleste var likevel positive til prosjektet. Prisen på tre millionar kroner vart derimot fort identifisert som uakseptabel.