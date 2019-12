Fosnavåg hamn: – Det er mange usikre faktorar

Nyhende

Kommunestyret gjekk til slutt samrøystes inn for formannskapets tilråding om å gå vidare med avtalen for Fosnavåg hamn. Som vi omtala fredag stod Herøy kommune i fare for å tape 50 millionar kroner på prosjektet, fordi det er fleire usikre økonomiske faktorar ved ei slik forskottering. Formannskapet gjorde derfor vedtak om at eit atterhald om momskompensasjon og nødvendige grunneigaravklaringar er ein føresetnad for at kommunen skal gå vidare med prosjektet.

Då kommunestyret hadde saka på bordet meinte fleire av dei folkevalde at det også var viktig å avklare om aktørane på indre hamn framleis vil satse i Fosnavåg.

– Vi ser og høyrer at nokre av aktørane på indre hamn kanskje ser seg om etter andre stadar. Eg trur vi må avklart kva planar bedriftene har, og då tenkjer eg også på Fosnavaag Pelagic, som er ein veldig viktig aktør, sa Tine Storøy (H).

Ho fekk støtte frå varaordførar Bjarne Kvalsvik.

– Det er mange usikre faktorar. Vi har ein del ting å avklare før vi går inn ein slik avtale, meinte han.

Aleksander Z. Tarberg (KrF) meinte derimot at ein burde sjå moglegheitene.

– Dei som har vore med på byggeprosjekt veit at det er ein del risikoar. Men det må vi akseptere. Vi må løfte blikket, og snakke fram prosjekta. Det er fleire aktørar som ser moglegheiter for utvikling, sa han.