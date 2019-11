Lokalpolitikarane vil ta ansvar for fuglefjellet

Nyhende

Kaja Runde (Folkelista) stilte ordføraren eit grunngjeve spørsmål om kva kommunen vil gjere for å hindre planane om vindkraftverket Havsul 1, som er under planlegging på eit hundre kvadratkilometer stort område vest av Ona. Dette er også den viktigaste delen av matfatet for Runde-fuglane.