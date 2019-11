No er dei nasjonale

Nyhende

Dei som kjenner dei ulike produkta til Annelise Chapman og co. vil framover kunne sjå to vesentlege forskjellar relatert til innpakninga av tare-varene deira. No har alle produkta til Herøy-bedrifta nemleg blitt godkjende som økologiske varer, og har derfor blitt merka med symbolet for det. I tillegg har alle dei seks forskjellige varene i sortimentet deira også blitt merka med lister over kva varene inneheld av ulike næringsstoff. Kvifor er det vesentleg, spør du? Jo, dette er nemleg essensielt om ein har ønskje om å selje matvarer i ein større skala enn det gründerverksemda så langt har gjort lokalt i fylket.