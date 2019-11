Har tatt morfarens namn

Nyhende

Det kjem nok til å ta ei stund før folk lærer seg til det. Men det kan nok Sæmund ikkje anna enn å akseptere. For det er det lokalmusikaren, tidlegare kjend som Adrian Helde Remøy, no heiter. 20-åringen har nemleg bestemt seg for å ta namnet til sin avdøde morfar, Sæmund.