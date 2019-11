Ringer jula inn i Fosnavåg

Nyhende

Det er nemleg duka for nok ei utgåve av det nye handelskonseptet «Super onsdag» der butikkar held langope neste onsdag. Temaet som er valt for denne månaden er, ja du gjetta riktig, førjulsstemning. Julepynten er på plass i sentrum, litt tidlegare i år ettersom julebordsesongen er i gang på Thon Hotell Fosnavåg. Kanskje dukkar det også opp ein og annan nisse?

Peparkakebyen tek form

Elles er det verdt å nemne at peparkakebyen no er i ferd med å ta form. Måndag er siste frist for å levere alskens peparkakekreasjonar til byen, som i år blir ståande midt i sentrum, i Ytrehorn-lokala. Komiteen bak tiltaket har allereie fått god respons om at fleire vil bidra. Dei ventar spent på kva både store og små har laga. Dei kjem også med ei siste oppmoding om at folk gjerne må kome med meir. Terskelen er låg og alle typar peparkake-bakverk blir tatt imot med takk. Alt frå hus, båtar og figurar er hjarteleg velkommen i peparkakebyen. Så ta ein bakedag no til helga, oppmodar dei.