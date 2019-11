Herøy vidaregåande skule under press

Nyhende

I august vart det litt oppstyr då tidlegare rektor ved Herøy vidaregåande skule (HVS), Gudmund Solstad, gjekk tøft ut i eit lesarinnlegg i Vestlandsnytt. Han frykta rett og slett for framtida til HVS. Innlegget var meint som ein vekkjar framfor valet, ikkje minst med tanke på framtida til HVS og vidaregåande utdanning. Altså; mønsteret vi har i dag.

Solstad meinte det i framtida kan«går til atters» med HVS, og fekk raskt svar på tiltale frå hovudverneombod og tillitsvalt ved skulen, som mellom anna kunne fortelje at skulen i staden er framoverlent og leverer gode resultat. Skulen har 300 elevar, inkludert vaksenopplæring, og over 60 tilsette.

Denne veka vart det kjent at fylkeskommunen sitt utdanningsutval sa ja til fylkesrådmannen sitt forslag om å legge ned bygg og anlegg ved HVS. Dessutan blir det heller ikkje noko samling av restaurant- og matfagavdelinga ved HVS, og ei flytting av desse elevane frå Ørsta, slik planen var.

Sa nei til å oppretthalde bygg og anlegg ved Herøy VGS Anders Riise (H) fremja forslag om å oppretthalde bygg og anlegg ved Herøy VGS, men fekk ikkje støtte frå fleirtalet i utdannings- og kompetanseutvalet. Dei vil heller ikkje samle restaurant- og matfag i Herøy på noverande tidspunkt.

Vestlandsnytt tok kontakt med ordførar Bjørn Prytz (Ap). Han sa mellom anna at vi «må vere realistiske». Han kjende heller ikkje til at utvalet sitt vedtak faktisk er endeleg. Ei noko passiv og litt kunnskapslaus tilnærming til saka, herr ordførar.

Anders Riise: – Prytz er for seint ute, slaget er tapt Anders Riise (H) tok kampen for Herøy vidaregåande i utdanningsutvalet, men fekk ikkje den nødvendige støtta. Han meiner Arbeidarpartiet svikta Herøy kommune i fordelinga av utdanningstilbod.

Det er nemleg all grunn til å vere på vakt i denne saka. Når ein først er i gang med ei slik vengeklipping som fylkeskommunen her legg opp til, kan det raskt skje igjen. Held dette fram, vil ein etter kvart kome til å ta i bruk argument om at skulen er så liten og ha så få tilbod, at heile tilbodet kan stå i fare.

Det vil i så fall vere svært uheldig for vår region. Ikkje berre for elevar som då må reise lenger for å få denne typen utmerka undervising i praktiske og teoretiske fag, men også for det lokale næringslivet. Nedbygging og ytterlegare reduksjonar er også einstydig med at det breie og gode fagmiljøet ved skulen kan smuldre opp.