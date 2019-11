Provosert av Telenor

Nyhende

– Eg meiner det er direkte feil påstandar frå Telenor si side. Koparnettet har vore her sidan før krigen, og det har alltid vore driftssikre og trygge løysingar for telefoni. Eg har allereie solide erfaringar med at dei nye fiber-løysingane er mindre driftssikre enn koparnettet, seier dagleg leiar Hallvard Slettevoll i Stad AS i Gjerdsvika.