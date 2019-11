Ber om møte med kommunen

Nyhende

Saman med Svetlana Tjervåg har han no bede om ein førehandskonferanse med kommunen, som eit fyrste steg mot å skaffe seg offentleg løyve til vegprosjektet. Løyve frå kommunen er ein føresetnad for at jordskifteretten skal gå vidare med den omstridde vegsaka i Tjørvåg.