SV foreslår 8,2 millionar til Runde miljøsenter i alternativt statsbudsjett for 2020

Nyhende

– Vi i Møre og Romsdal SV jublar sjølvsagt over dette, seier miljøpolitisk leiar Ingrid Opedal i ei pressemelding frå partiet.

Ho meiner arbeidet som vert drive ved Runde miljøsenter er noko av det viktigaste som skjer her i fylket, både av omsyn til natur- og ressursforvaltning, energiutnytting og næringsutvikling. Kombinasjonen av forsking og formidling, og måten miljøsenteret knyter kontakt mellom universitet, forskingsinstitusjonar og aktørar innanfor marine og maritime næringar, er unik, poengterer ho.

– Kunnskapen må også formidlast til publikum på ein måte som skaper forståing for kor viktig det er å ta vare på livet i havet. Siste åra har senteret fått tilskot over budsjettet til Miljøverndepartementet, noko som mellom anna har resultert i auka fokus på sjøfugl og kystøkologi. Plastforsøpling er eit anna høgaktuelt tema senteret jobbar med. Auka driftsmidlar vil gjere senteret i stand til å styrke dette arbeidet, seier ho.

– Vi håpar sjølvsagt å få med andre parti på dette, avsluttar Opedal, som takkar SV’s medlem i Energi- og miljøkomiteen, Lars Haltbrekken, for god hjelp, og for at han lyttar til innspel frå fylkeslaget.