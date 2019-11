Sa nei til å oppretthalde bygg og anlegg ved Herøy VGS

Nyhende

Utdannings- og kompetanseutvalet i Møre og Romsdal behandla skulebruksplanen for perioden 2020-2022 under sitt møte måndag. Utvalet gjekk inn for dei fleste av endringane som var blitt føreslått, men på to punkt var det ikkje alle som var einige med fylkesutdanningssjefen.