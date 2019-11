Sterke tal for Sparebank 1 Søre Sunnmøre

Nyhende

Resultat før skatt enda på 153 millionar kroner per 3. kvartal, mot 84 millionar kroner i same periode i fjor. Eigenkapitalavkastninga så langt i år er på 14,1 prosent.

– Resultatet viser at Sparebank 1 Søre Sunnmøre er inne i ei god utvikling. Vi ligg godt an til å nå våre økonomiske mål for 2019, seier administrerande direktør i Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Stig Brautaset, i ei pressemelding måndag.

Banken har dei siste 12 månadane hatt ein samla vekst i utlån, inkludert lån overført til kredittføretak, på 10,5 prosent. Denne fordelar seg på 8,7 prosent i personmarknaden og 20,8 prosent i bedriftsmarknaden. I same periode er innskot frå kundar auka med 10 prosent.

Tap på utlån ligg på 14,6 mill. kroner, mot 9,2 mill. kroner i fjor.

Banksjef Brautaset konkluderer elles at konkurransen i marknaden er hard, men påpeikar at dei veks nesten det doble av marknadsveksten. Det er ei klar stadfesting på at dei er konkurransedyktige, slår han fast.

– Vi ser framleis eit stort potensial for vidare vekst på «sunnmørskundar», noko blant anna representasjonskontoret i Oslo som opna i november skal bidra til.

Vil heie ekstra mykje på berekraft

Tidlegare i år har styret i banken vedteke ein strategi for samfunnsansvar og berekraft som banken er i full gang med å implementere.

– No står vi framfor store klima- og miljøutfordringar. Som lokal bank er vi oppteken av å ta vare på samfunnet vårt. I tillegg til interne tiltak vil vi framover heie ekstra mykje på dei som tek berekraftige val. Saman skal vi gjere det betre å bu og verke i regionen vår, avsluttar Brautaset.