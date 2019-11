Så mange fullførte «10 på topp» i Herøy

Nyhende

Dette opplyser Herøy kommune ved prosjektleiar Lene Utseth til Vestlandsnytt. 2019 er det 18. året 10 på topp har vore arrangert i Herøy. Blant dei 436 som har fullført er det 109 born og 41 personar over 70 år. Det er også fleire som går 10 på topp for fyrste gong, 49 personar for å vere eksakt.

Årets deltakartal er noko mindre enn i fjor. Riktig nok så var 2018-sesongen, med sine 485 deltakande, nær og ta rekorden frå 2016 (505).

Slik fungerer premieringa

Premieringa er som følgjer: 1–3 år bronsemedalje, 4–6 år sølvmedalje, 7–9 år gull, 10 år pokal. Deretter held rekka fram med andre medaljar og større pokal ved fullført 20 år.

Intersport Fosnavåg har, som tidlegare år, sponsa to premiar. Ein premie til barn og ein til vaksen deltakar. Vinnaren av barnepremien vart Emma Brekke Herskedal. Vinnaren blant dei vaksne vart Per Ivar Kleppestrand.

I år var det også to bedrifter som deltok, Remøy Management AS og Troll-Myra barnehage. Det var Remøy Management AS som vart vinnaren av fruktkorg sponsa av Meny Fosnavåg.

Klar for ny runde

Utseth kan elles opplyse om at det blir ei ny runde med tradisjonen neste år. Planen er å ha alt klart til påske, nærare bestemt fredag 3. april.