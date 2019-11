Fylkespolitikarane må setje ned foten

Det er vanskeleg å vite om ein skal le eller gråte når ein ser fylkesrådmannen sitt framlegg til økonomiplan for 2020–2023. At det stod ille til med den fylkeskommunale økonomien, er kjent. Men at det er så gale som det Ottar Brage Guttelvik la fram denne veka, er sjokkerande og nesten ikkje til å tru.