Vil finne snarleg løysing på situasjonen

Fylkesdirektør for NAV Møre og Romsdal, Stein Veland, stadfestar ovanfor Vestlandsnytt at Hilde Knotten Dyrhol er sett inn som fungerande leiar ved det interkommunale NAV-kontoret for Herøy og Vanylven. Årsaka til leiarskiftet er at Jarle Stordal er innvilga permisjon. Veland seier permisjonen er innvilga etter ein løpande dialog.