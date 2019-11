Klukk, Klukk, klukk

«Kvar mann si høne» sa dåverande landbruksminister Lars Sponheim i ein spørjetime i Stortinget i 2004. Bakgrunnen for spissformuleringa var eit spørsmål frå Øystein Hedstrøm frå Framstegspartiet. Han var uroa for at det kunne bli mangel på egg til påska som stod for døra. Det vart høg latter i salen, og det har blitt ei vandrehistorie.