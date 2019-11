– Kan vere spikaren i kista for fuglefjellet Runde

Nyhende

– Gruppa er skipa først og fremst for å syte for å gje korrekt informasjon, og parallelt med det jobbe mot sentrale styresmakter for å hindre det som er planlagt. Kjem denne vindparken, som ligg midt i sjøfuglane sitt matfat, kan det i sin neste konsekvens moglegvis vere spikaren i kista for fuglefjellet Runde.