Olympic Octopus er seld

– Vi ønskjer framleis å vere ein aktør i offshoremarknaden, mellom anna for å sikre kompetansen innan ankerhandtering. Slik sett er vi litt motstraums, men vi har tru på at marknaden for denne typen skip gradvis vil betre seg i framtida, seier adm. dir. Vetle Sverdrup i Buksér og Berging As til Sunnmørsposten.