Dei er trygge i Herøy, men familien i Kurdistan i Syria er på desperat flukt i krigen:

– Vi føler oss hjelpelause og veit ikkje kva vi skal gjere

Sjå for deg at dine nærmaste er i fare. Foreldre, søsken og besteforeldre på konstant flukt frå bomber, krig og elende. Det verkar kanskje fjernt, men for nokre er realiteten så altfor nær.