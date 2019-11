"– Alt er jo stengt etter klokka 17. Sjå til Ulsteinvik"

Nyhende

Sjølv om økonomileiar Geir Egil Olsen teikna eit heller positivt bilde då han presenterte budsjettstatus per 31.08, var både han og rådmann Olaus-Jon Kopperstad klare på at Herøy står ovanfor fleire utfordringar framover, då dei presenterte stoda for Herøy-økonomien under tysdagens formannskapsmøte.