Ringnot det mest lønsame

Nyhende

Det blir konklusjonen på tala som Nett.no nyleg presenterte av overskotet for dei knapt seksti fiskebåtreiarane på Sunnmøre og i Nordfjord dei to siste åra. Samla driftsresultat for 2017 og 2018 var på 3,4 milliardar kroner, noko som gav eit resultat i prosent av driftsinntektene på om lag 25 prosent.