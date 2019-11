Burde ha auka SFO-satsane enda meir

Nyhende

Helst hadde kommunalsjefen sett at satsane kunne ha vore auka vesentleg meir. Konsekvensen kan då bli at SFO-krinsane Moltu, Stokksund og Leikanger får så få barn at det blir for kostbart å oppretthalde tilbodet, alternativt at opningstida blir for kort i forhold til kva foreldra treng.