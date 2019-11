Mykje restskatt i Herøy

Nyhende

Skatteoppgjeret er no klart og viser at vel tusen skattytarar i Herøy betalte for lite skatt i 2018. Til saman er desse utlikna med ein samla restskatt på 46,3 millionar kroner, eller 42.490 kroner i snitt. I heile fylket er det berre i Aure restskatten i snitt er høgare enn i Herøy.