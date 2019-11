Mare Safesea i Hallebygda har posisjonert seg for framtida:

– Vi har fått mykje meir arbeid

Mare Safesea var på det minste nede i tre tilsette under oljekrisa, men no har vinden snudd for Hallebygda-bedrifta. Fredag kunne dei nyte kake for å markere eit av suksessprosjekta.