Sparebanken Møre med bra kvartalsresultat

Nyhende

Sparebanken Møre presenterte før helga sine resultat for årets tredje kvartal. Her kunne dei vise til ei sterk resultatforbetring på heile 12 prosent opp frå same perioden i fjor. Resultatet etter skatt ligg på 180 millionar kroner i 3. kvartal 2019. I fjor hadde dei 149 millionar i tilsvarande periode. Bankkonsernet har no ein forvaltingskapital på heile 73 milliardar kroner.

Administrerande direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal, uttalar følgjande i ei pressemelding:

– Resultatmessig er dette det beste kvartalet vårt i 2019. Vi veks og får stadig nye kundar, og vi har god kontroll på kostnadane samtidig som vi investerer i kompetanse og tenester som gir endå betre kundeopplevingar.

Vi les også at banken dei siste tolv månadane har auka utlåna med 6,7 prosent. Innskot frå kundar har auka med 4,2 prosent i same periode.

Sparebanken Møre auka inntektene gjennom vekst i både rentenetto og andre inntekter i 3. kvartal, mens kostnadsveksten er moderat og knytt til blant anna investeringar i ny teknologi og systemutvikling.

MasterCard og berekraftsmål

Utanom resultatforbetringa, legg Sparebanken Møre også fram to andre nyhende. Den fyrste om at dei i midten av november skal lansere MasterCard som eit nytt produkt til Sparebanken Møre sine kundar. Det andre punktet går ut på at bankkonsernet no har signert FN sine prinsipp for berekraftig bankdrift.