Norwegian Greentech har auka salet med nesten 350 prosent

Selskapet, ved marknadsdirektør Børge Gjelseth, kan sjølv opplyse om dette onsdag. Han viser til at dei ifrå 2018 til 2019 har auka salet sitt med nesten 350 prosent, noko dei er svært stolte av. Gjelseth peikar på at tolmod i utviklingsfasen, dyktige medarbeidarar og ein sterk eigar som vesentlege faktorar for at dei har klart å oppnå eit slikt resultat. Fosnavåg-selskapet har selt over 200 reinsesystem så langt, og på grunn av internasjonale krav er marknaden i sterk vekst.

– Retrofit-boomen er i gang

Norwegian Greentech, som er eit sjølvstendig selskap i Havyard-gruppa, har utvikla eit reinsesystem til små og mellomstore skip, eit produkt som er «i vinden» om dagen. 8. september i år blei det nemleg obligatorisk å installere reinsesystem for ballast på alle skip med ballasttankar. Heretter må derfor skip installere reinsesystem ved fyrste fornying av miljøpapira, som normalt vert gjennomført kvart femte år når skipet skal klassast. Det er ein tydeleg endring i marknaden mot at reiarlag er på ballen og vil sikre seg gode flåteavtalar.

– Vi har fått eit anlegg som er midt i blinken til små og mellomstore skip. Vårt produkt har det minste fotavtrykket og det lågaste energiforbruket på marknaden. Når vi i tillegg har konkurransedyktige prisar, gjer dette at kundane vel oss, seier Gjelseth i ei pressemelding.

Børge Gjelseth påpeikar vidare at det er mange som no konkurrerer i segmentet, og at alle har kjempa om ein avgrensa marknad for nybygg i mange år.

– Marknaden for vårt produkt er i sterk endring og prisane er aukande nå som retrofit-boomen er i gang, uttalar han.

Norwegian Greentech har sikra seg fleire flåteavtalar i det siste. Av desse trekk Gjelseth spesielt fram Salén Ship Management med hovudbase i Göteborg i Sverige. Disse spesialiserer seg på små ekspedisjonscruise av høg standard.