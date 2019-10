- Kina ein viktig marknad

Nyhende

– Kina er ein viktig marknad for norsk sjømat i dag, men potensialet er enormt. Difor er eg glad for å møte Polar Seafrozen og så mange andre norske selskap her på sjømatmessa i Quindango, sa fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik då den store sjømatmessa opna onsdag.