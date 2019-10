Status for lokalfotballen

Nyhende

Vi fekk nærast ei gjentaking av fjorårssesongen i 4.-divisjon. Bergsøy kjempa lenge i teten, men førsteplassen glapp igjen. Volda fekk eit forsprang på slutten, og såg seg ikkje tilbake.

Bergsøy har igjen gjennomført ein utmerka sesong i 4.-divisjon, sjølv om ein måtte byte trenar midtvegs i løpet. Larsnes/Gursken har også hatt ein grei sesong. Det var heller ikkje uventa at sandssokningane hamna under midten, men alt i alt kan Anders Helsem Hoff & co. seie seg nøgde. Så spørst det kor mange av dei garva nøkkelspelarane som blir med neste sesong. Det gjeld både Bergsøy og LGFK.

Så er det litt skuffande at Hødd ser ut til å ha etablert seg som «middelhavsfarar» på nivå tre. Ein spanande, ung gjeng frå Vanylven FK rykkjer elles opp frå 6.- til 5.- divisjon.

Det finst i dag berre eitt damelag i Herøy og Sande (Bergsøy). Det burde ha vore minst eitt til, med tanke på kor mange aktive jenter vi har i barne- og ungdomsfotball.

Det tynnast i rekkjene med seniorlag. I Herøy og Sande er det eitt seniorlag for menn, Gjerdsvika/LGFK 2, i tillegg til dei to 4.-divisjonslaga og Bergsøy sine reservelag. Moltu er borte, det same er Gurskøy, Kvamsøy og – litt overraskande – også Tjørvåg som trekte seg midtvegs i sesongen.

Vi merkar oss elles at det i skrivande stund heller ikkje er eit einaste aktivt fotballag att på Kvamsøya og Sandsøya.

Generell avskaling gjer at ein kan spørje om det er på tide med meir samarbeid over krinsgrensene, slik at fleire får eit tilbod. Det finst nemleg døme på at barn og/eller ungdom ikkje har eit lag i nærleiken å spele på, mellom anna på grunn av nøling i høve til samarbeid mellom klubbar. Slik kan vi ikkje ha det. Det viktige må vere at flest mogleg får eit tilbod, og så får heller lokalpatriotisme ha prioritet lenger nede på lista.

Takk for ein artig og kjekk sesong på lokale fotballbaner, og lukke til med planlegging og oppkøyring til 2020.