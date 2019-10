Larsnes Mek.-plan: Fokus på fasadeutforming

Nyhende

Det var derimot ingen i formannskapet som ville ha ordet i saka. Dermed gjekk formannskapet samrøystes inn for rådmannen si tilråding om å godkjenne detaljreguleringsplanen. Rådmannen på si side føreset at det vert arbeida med gode visualiseringar av planområdet, og god fasadeutforming for sjølve hallen.

Høghall og utdjuping

Som tidlegare omtala ønskjer Larsnes Mek. Verksted å byggje ein hall over tørrdokka, og samstundes flytte tørrdokka tre meter sør/vest. I tillegg vil ein etablere eit vegetasjonsbelte i sør som forlenging av grøntområde, samt utdjupe dokka med to meter.

Derfor vart det i juni halde eit folkemøte om saka, der det mellom anna var fokus på plassering av hallen, val av veggmotiv, og tiltak mot støy og blendande lys. I tillegg vart det ytra eit ønskje om meir visualisering av hallen frå bakkenivå, og ulike stadar på Larsnes.

I etterkant kom det også inn ein merknad frå eigarane av Rønneberghuset, Inger-Anne Almestad og Thorstein Jenssen. Deira merknadar gjekk i hovudsak på at hallen vil blokkere utsikt mot fjorden, og vere negativ for utvikling av turisme på Larsnes.

Har gjort revideringar

Før planen no blir lagt fram for politisk behandling har det vore gjort nokre revideringar. I tillegg har det vore eit møte mellom teknisk eining i Sande kommune, Larsnes Mek. og konsulentselskapet AG Plan og Arkitektur.

I møtet vart mellom anna høghallen sin verknad for Larsnes sentrum sin utsjånad, og opning mot fjorden drøfta, men også element som plan for lyssetting, behov for landskapsvurdering, grad av skyggekast, og vurderingar av fasade og estetikk for høghallen.

Om sistnemnde meiner forslagsstillaren at det bør nyttast horisontale linjer i fasadeuttrykk på høghallen, men at ein vil kome tilbake til utsjånaden i byggjesøknaden.

Alternative plasseringar av tørrdokka vart også diskutert, men etter ei vurdering har Larsnes Mek. kome til at flytting av tørrdokka ut av reguleringsområdet ikkje er ei realistisk eller mogleg løysing.

Planen vert no lagt ut til offentleg ettersyn.