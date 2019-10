Hugs å stille klokka denne helga

Nyhende

Ein grei hugseregel

Ein grei hugseregel er at klokka alltid skal stillast mot nærmaste sommar. Altså ein time fram om våren (mot sommaren) og ein time tilbake om hausten (mot sommaren). Det betyr at vi får ein ekstra time denne helga.

Men skulle ikkje vi slutte?

Europakommisjonen føreslo i fjor haust at vi skal slutte å stille klokka fram og tilbake kvart halvår. Norge er i gang med å vurdere kva ein skal gjere. Dette skal ut på høyring om ikkje altfor lenge.

– Mange lurar på om det snart blir slutt på å stille klokka. Det blir det altså foreløpig ikkje, vi må vente til EU har handsama ferdig saka. Så skal vi hente inn innspel på korleis vi skal gjere det her i Noreg, skriv næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), på Nærings- og fiskeridepartementet sine heimesider.

Europaparlamentet stemte over forslaget 26. mars i år og legger opp til at ei eventuell endring vil skje i 2021. Diskusjonar i Rådet pågår framleis. Målet er at EU-landa skal bli samde i desember.