Midsund-basert familiereiarlag kjøper MS Jøkul og Kings Bay Kyst AS: – Dette er ei bra oppgradering

Det er no klart at Nybonia Hav AS kjøper MS Jøkul frå Skår Senior AS. Kjøpet skjer ettersom Midsund-reiarlaget no blir eigarar av Kings Bay Kyst AS, og dermed treng båt for å betene kvotane til aksjeselskapet.