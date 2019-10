Her er kvile- og lesehytta

Nyhende

– Vi kallar det kvile- og lesehytta. Her kan turfolk kome inn og få seg ein pause, kose seg med nista si og jamvel fordjupe seg i ei bok.

Det seier primus motor for kvile- og lesehytta, Magnar Lillestøl, som er leiar i grendelaget Moltustrandingen.

Jobb-ballast kom godt med

Som handverkar har han stått bak det meste av utforminga og bygginga av kvilehuset. Det er lokalisert om lag der det gamle skyttarhuset låg, ved grusvegen i retning mot Mørkevatnet. Kvile- og lesehytta er plassert om lag 200 meter ovanfor avkøyrsla mot vegen som går sørover til Sædalen og Gjerdsvika.

– Det er vel rundt fem år sidan planane tok til å ta form. Det var nokon som spurde om å få kjøpe det vesle skyttarhuset her. Men det ligg på felles utmark, og vi kom heller til at det er betre å byggje noko nytt som er felles for alle, opplyser Lillestøl til Vestlandsnytt.

Moltustrandingen har fått fleire økonomiske medspelarar til prosjektet, mellom anna Gjensidigestiftelsen.

– Arbeidet er gjort på dugnad, og no håpar eg bygdefolket og andre brukarar vil ta godt vare på kvile- og lesehytta, seier den prosjektansvarlege.

Bøker, ro og utsikt

Hytta er på berre 25 kvadratmeter. Her er det sitjegrupper langs veggane og dei store vindaugsflatene. Gamle kabeltromlar tenestegjer som bord. Det er allereie fleire hundre bøker i hytta.

– Folk kan ta med seg bøker heim. Dei kan også ta med bøker til huset, slik at biblioteket vert fornya. Her er det ope og tilgjengeleg for alle. Men eg håpar og trur folk er bevisste på sitt ansvar, og ryddar opp etter seg. Det trur eg skal gå fint, seier Magnar Lillestøl.

– Men ei hytte for overnatting er det ikkje?

– Nei, og her er verken vatn eller straum. Men no planlegg vi eit lite tilbygg der vi kan få etablert eit toalett, og då trengst det straum via solcellepanel, seier Lillestøl.

Komande fredag klokka 12 klipper barn frå Moltustranda barnehage snora, og markerer med det at kvile- og lesehytta er offisielt opna.

– Vi håpar på godt oppmøte. Samstundes ber vi folk ta ansvar for og ta vare på dette vesle felleshuset, oppmodar Magnar Lillestøl.