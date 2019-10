Samde om neste års torskekvote

Nyhende

– Vi er fornøgde med at vi er komne fram til ein avtale for 2020 som ivaretek fiskerinæringa sine interesser, seier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i ei pressemelding.

Nesvik slår fast at torskebestanden er i god forfatning. Difor blei kvoten for 2020 fastsett til 738.000 tonn. Kvoten skal fordelast mellom Norge, Russland og tredjeland etter same mønster som tidlegare år.

Norge og Russland er samtidig samde om at det ikkje blir opna for loddefiske neste år.

Totalkvoten for hyse er fastsett til 215.000 tonn, der den norske andelen er på 105.000 tonn. Totalkvoten for snabel- uer er sett til 55.800 tonn.