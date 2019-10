Takk for innsatsen, Arnulf og Dag!

Nyhende

I desse dagar vert to slitarar i lokalpolitikken takka av som ordførarar. Arnulf Goksøyr har heile 16 år bak seg i ordførarstolen i Herøy, medan Dag Vaagen har «regjert» 12 år i Sande.

Begge har gjort ein betydeleg innsats for lokalsamfunnet, i glede og stundom sorg, i eit verv som på mange måtar er ein uriaspost. Dei har stått på barrikadane for kvar sin kommune sine interesser, men også for region og landsdel. Å vere ordførar medfører samstundes at ein stiller seg for hogg, og tidvis vert kritisert. Det er noko som høyrer med i posisjonen, og det er faktisk ein del av demokratiet sitt vesen.

Det er på sin plass å takke – frå denne plass – for den innsatsen Arnulf Goksøyr og Dag Vaagen gjennom ei årrekkje har lagt ned som dei fremste folkevalde i Herøy og Sande.

Samstundes kan vi ynskje Bjørn Prytz og Olav Myklebust velkomne i ordførarstolane. Dei har store sko å fylle, men bør få tid og høve til å syne at dei fortener tilliten dei har fått mellom veljarar og andre folkevalde.