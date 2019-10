Innflyttingsklart på Vågsholmen

Nyhende

Dei fyrste leilegheitskjøparane kan snart flytte inn i leilegheitskomplekset på Vågsholmen. Utbyggjarane søkjer no om bruksløyve for dei tre fyrste leilegheitene, og håper på rask behandling då den fyrste har innflyttingsdato allereie 20. oktober. Difor er det kritisk for utbyggarane å få innflyttingsløyve i tide. Resten av dei 21 leilegheitene i Vågsholmen-komplekset vil bli ferdige etter kvart.