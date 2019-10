Framleis kritisk til Vågsholmen-brua

Nyhende

Per Håkonsholm er framleis ikkje fornøgd med måten kommunen har handtert og svara på merknadene hans i høve til gangbrua over innseglinga til Fosnavåg hamn. I eit nytt brev til kommunen seier han seg uroa for at det er andre underliggande ting som gjer at kommunen har vore lite open for ein dialog om eigedomsgrenser, utføring og plassering av brua.