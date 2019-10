Bilbrann på Almestad – ingen personskade

Fredag morgon rykte brannvesenet, ambulanse og politi ut etter at det klokka 07.30 blei meldt om ein bilbrann på Alemestad i retning Larsnes, like ved Skogevatnet. Ingen person skal ha kome alvorleg til skade. Ein person skal ha fått i seg noko røyk. For utan om litt trafikale problem som følgje av brannen, var det elles lite dramatikk, opplyser operasjonsleiar i politiet Roar Fylling til Vestlandsnytt.